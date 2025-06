Bari, Deloitte inaugura la nuova sede nella Fiera del Levante

Saranno presenti il Sindaco di Bari Vito Leccese, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Presidente della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo Antonio Decaro a inaugurare a Bari lunedì 30 giugno alle 18 la nuova sede di Deloitte alla Fiera del Levante – versante monumentale in Via Umberto Giordano, 4.Con l’occasione saranno presentati i nuovi uffici che nell’ambito di NextHub ospitano 1700 persone in un ambiente progettato per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e wellbeing. La nuova sede nasce con l’ambizione di diventare un polo di innovazione che accompagni le imprese italiane e del Mezzogiorno nella sfida della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Dalle 18 e 30 ci sarà il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni.