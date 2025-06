Incidente nel Tarantino, due morti: strada chiusa

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli ed un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 “Appia”, in corrispondenza del territorio comunale di Statte, in provincia di Taranto. Il sinistro, avvenuto al km 639,900, ha causato il decesso di due persone.

Per consentire le operazioni dei rilievi e la rimozione dei veicoli, il traffico viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.