Si ribalta con il trattore, ferito agricoltore a Putignano

Incidente questa mattina nel comune di Putignano: un trattore per cause da accertare si è piegato su un lato perdendo una ruota e schiacciando parzialmente il conducente. Una squadra di Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha iniziato le operazioni di sollevamento del pesante mezzo agricolo. Mentre i Vigili hanno iniziato a sollevare il mezzo con divaricatori e speciali cuscini in pressione, è stato allertato il reparto volo che avrebbe potuto coadiuvare le operazione di sollevamento con il vericello dell’elicottero nel minor tempo possibile. Con perizia i Vigili del Fuoco presenti sono riusciti ad estrarre l’uomo prima ancora che sopraggiungesse l’elicottero e lo hanno affidato ai sanitari del 118 in buone condizioni seppur con qualche frattura.