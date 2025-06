Materassino alla deriva, salvati nonna e nipotino nel Napoletano

Attimi di terrore a Castellammare di Stabia. La motovedetta CP 542 della Guardia Costiera stabiese diretta dal Comandante Andrea Pellegrino salva nonna e nipote di 5 anni a circa 2 miglia (4 km) dalla località denominata “Rovigliano”.

Sotto il coordinamento del MRSC presso la Direzione marittima di Napoli, l’equipaggio della motovedetta interviene salvando il bambino in mare sul proprio materassino che il vento e la forte corrente in zona aveva trascinato a largo. Vedendo il bambino allontanarsi, la nonna, a sua volta, si era buttata in acqua per soccorrere il nipote senza riuscirci e restando lei stessa in balìa delle onde.

Una volta avvistati dalla motovedetta, la donna veniva tratta in salvo, quanto al bambino, uno dei militari si lanciava in acqua per afferrare il materassino che aveva usato per allontanarsi dalla riva. Una volta a bordo in sicurezza i malcapitati venivano trasportati velocemente nel porto di Torre Annunziata e affidati al personale sanitario del servizio 118 per le cure del caso e sotto l’occhio vigile del personale della Guardia Costiera di Torre Annunziata. A sua volta il nonno, rimasto in spiaggia a osservare la scena, aveva un malore. L’uomo veniva poi soccorso dai medici allertati dalla Guardia Costiera che aveva avuto la notizia.

Continua l’attività di sorveglianza e presidio del territorio della Guardia Costiera a salvaguardia dei fruitori del mare.

Il Comandante Andrea Pellegrino raccomanda la massima attenzione in mare a bagnanti e diportisti di rispettare la velocità e le distanze dalla costa (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e di contattare il numero verde 1530 per segnalare emergenze in mare.