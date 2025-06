Falso allarme bomba, italiano multato a Malta

Un italiano di 47 anni è stato multato di 1.200 euro dopo aver ammesso di aver fatto uno scherzo su una bomba al gate delle partenze dell’Aeroporto Internazionale di Malta sabato sera. L’uomo, in procinto di imbarcarsi su un volo per Bari, ha fatto una “battuta” quando gli è stato chiesto del suo bagaglio fuori misura. Ha detto al personale di avere una bomba, affermazione che in seguito ha dichiarato essere uno scherzo. È stato accusato in tribunale per aver causato allarme ingiustificato. La difesa ha dichiarato che l’uomo ora comprende la gravità delle sue azioni e ha raggiunto un accordo con l’accusa riguardo alla sanzione.. Ne dà notizia Italpress.(Foto repertorio)