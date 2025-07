Bari, nasce l’ensemble della Polizia Locale: “Uniamo voci e suoni”

Non solo attività per la sicurezza, a Bari la polizia “le suona” in musica. Su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone, la giunta ha approvato l’istituzione dell’Ensemble del Corpo di Polizia Locale, quale formazione musicale senza scopo di lucro, ad adesione volontaria, con le finalità e l’organizzazione contenute nel regolamento allegato alla delibera. L’Ensemble ha sede presso il Comando della Polizia locale di Bari e rappresenta il Corpo nelle manifestazioni civili, militari e religiose in sede locale, nazionale e internazionale, in armonia con le decisioni dell’amministrazione comunale e le direttive del Comando.

“È con grande orgoglio che annunciamo la costituzione dell’Ensemble ufficiale della Polizia Locale di Bari, un’iniziativa che nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale del nostro Corpo, rafforzando il senso di appartenenza, l’identità collettiva e il legame con la cittadinanza – dichiara Carla Palone -. Negli anni passati alcuni dipendenti della ripartizione hanno dato vita spontaneamente a incontri periodici, in cui hanno condiviso la passione per la musica e la composizione strumentale. Nel tempo, questi incontri hanno consentito di creare un coro affiatato, che ha iniziato a implementare le sue capacità artistiche grazie alla sempre più ampia partecipazione di strumentisti ed esperti appartenenti al Corpo, tra cui un Maestro d’orchestra qualificato. Sostenendo questa bellissima iniziativa, le diverse direzioni della ripartizione, succedutesi negli anni, hanno reso disponibili per gli incontri gli ambienti dell’auditorium del Comando di Japigia. Il gruppo è diventato motivo di orgoglio della Polizia Locale, rendendosi promotore di tante lodevoli iniziative, anche benefiche e solidali. Oggi giungiamo al riconoscimento ufficiale e simbolico di questo percorso. L’Ensemble rappresenta una nuova forma di espressione della nostra missione di servizio: unire le voci e i suoni per trasmettere i valori di legalità, solidarietà e vicinanza alla comunità. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale che, con entusiasmo, passione e spirito di squadra, hanno scelto di far parte di questo progetto. La vostra disponibilità e il vostro impegno sono la testimonianza più autentica dello spirito di servizio che anima quotidianamente il nostro lavoro. Siamo certi che la vostra musica diventerà nel tempo un simbolo di coesione, messaggera di pace, cultura e impegno civile”.

Come da regolamento costitutivo approvato dalla giunta, possono far parte dell’Ensemble gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Bari in servizio, nonché coloro che, avendone fatto parte e ormai in quiescenza, manifestino formalmente la propria volontà di partecipare, condividendo le finalità e lo spirito di liberalità che contraddistinguono l’istituzione canora. Può, inoltre, fare parte dell’Ensemble anche il personale dipendente della Città di Bari, che manifesti la propria volontà e che presenti apposita istanza, di cui saranno valutate le condizioni di ammissibilità. I candidati saranno sottoposti a prove di valutazione tecnica.

L’organico dell’Ensemble è costituito da una corale e un complesso musicale. La corale, a sua volta, comprende un numero minimo di 12 elementi (3 soprani, 3 contralti, 3 tenori e 3 baritoni), mentre il complesso musicale è composto da minimo 5 elementi (piano/tastiera, basso, chitarra acustica, chitarra elettrica, batteria/percussioni).

Il Maestro direttore, selezionato sulla base dei titoli e dell’esperienza, è responsabile dell’istruzione musicale e dirige le esecuzioni dell’Ensemble sia durante i concerti che nelle manifestazioni a carattere militare o cerimonie ufficiali. In sua assenza, è nominato un vicedirettore.

Tutte le prestazioni eseguite dai componenti dell’Ensemble e a questa riferite sono a titolo gratuito, non danno diritto ad alcun compenso o indennità accessoria eventuale di qualsiasi tipo, e sono comunque effettuate in accordo con la migliore organizzazione dell’orario di servizio e di lavoro, nonché nel rispetto delle preminenti esigenze dei servizi d’istituto che dovranno in ogni caso essere garantite, come stabilito e verificato dal Comandante del Corpo. Durante le prove e le esibizioni i componenti si devono conformare alle norme di comportamento e di disciplina stabilite dal Regolamento organico di servizio del Corpo di Polizia Locale, nonché dal regolamento dell’Ensemble e dal Codice di comportamento del Comune di Bari.