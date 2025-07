Emergenza abitativa, a Bari nuove misure per i più fragili. Su proposta dell’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, con delega al Patrimonio, Erp ed Emergenza abitativa, Nicola Grasso, la giunta ha approvato ieri le nuove linee guida per l’assegnazione in emergenza di alloggi destinati ai nuclei familiari in condizioni di grave disagio abitativo e sociale. Attraverso questo provvedimento l’amministrazione comunale intende rafforzare il proprio impegno concreto in un contesto complesso segnato da una emergenza abitativa crescente, offrendo una risposta tempestiva e strutturata alle famiglie più fragili del territorio.

Il provvedimento approvato è propedeutico a un avviso pubblico, cui gli uffici comunali stanno provvedendo a redigere con l’indicazione dei requisiti per l’accesso all’emergenza abitativa e l’introduzione di nuovi criteri di priorità che tengano conto delle situazioni più critiche, quali sfratti per finita locazione o per morosità incolpevole, alloggi da rilasciare a seguito di ordinanze sindacali, disabilità gravi con necessità di continua assistenza e condizioni di estrema indigenza in base all’ISEE. Saranno, quindi, valutate le condizioni di disagio legate alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di persone con disabilità, minori e di anziani.

L’assegnazione degli alloggi, concessi in via provvisoria e per un massimo di 18 mesi, sarà subordinata alla disponibilità effettiva di immobili di emergenza. “L’accesso alla casa è fondamentale per la vita di ognuno e ciò cui stiamo assistendo da qualche anno è profondamente ingiusto e mina il benessere delle persone che si ritrovano nell’impossibilità di avere un alloggio – dichiara il sindaco Vito Leccese -. Questo provvedimento si inserisce, perciò, in una strategia complessiva che stiamo costruendo per assicurare una sistemazione dignitosa a coloro che non hanno disponibilità economiche sufficienti né garanzie utili al possesso di un’abitazione. In questa direzione va il rinnovo del contributo alloggiativo che intendiamo garantire, anche quest’anno, attraverso l’uso dell’avanzo libero di amministrazione. Già ad aprile scorso ho dato mandato all’assessore al Bilancio De Marzo di prevedere lo stanziamento di una somma non inferiore a 3,6 milioni di euro. La politica ha il dovere di are risposte a queste persone, oggi in fortissima difficoltà anche a causa di una serie di scelte incomprensibili come l’abolizione del fondo nazionale per l’affitto da parte del Governo”.

“L’avviso che sarà predisposto dagli uffici della ripartizione, che ringrazio per la loro dedizione, rappresenta una misura fondamentale per dare risposte concrete e immediate a chi si trova in condizioni di emergenza abitativa – commenta Nicola Grasso -. I dati relativi agli interventi dell’amministrazione comunale negli ultimi dieci anni, finalizzati a far fronte a situazioni del genere, raccontano di un aumento preoccupante, se si considera che siamo passati da 61 provvedimenti nel quinquennio 2014-19 agli 88 dello scorso anno. Per questo è essenziale continuare a lavorare per una città più giusta e inclusiva, garantendo supporto e dignità a chi è più in difficoltà e rischia di vedersi negato il diritto alla casa”.

Foto repertorio