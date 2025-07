Bari, fototrappole con l’IA per stanare gli incivili dei rifiuti

Il nuovo progetto del Comune per stanare gli incivili dei rifiuti partirà entro l’estate, con l’attivazione di 10 postazioni di fototrappole mobili. Il Comune, nella giornata di venerdì, ha stanziato 106mila euro per affidare il servizio ad un apposito operatore economico per il noleggio, in via sperimentale, di un sistema di videosorveglianza mobile di nuova tecnologia, con piattaforma gestionale integrata, dedicato agli errati conferimenti e all’abbandono dei rifiuti in ambito comunale.

Il nuovo sistema sarà in grado di individuare, proprio grazie all’Ia, il momento in cui viene commesso il reato, mandando i dati in tempo reale alla polizia locale in modo che gli agenti possano procedere più celermente alle verifiche. Sarà tarato in base alle esigenze dell’amministrazione: ossia saranno definiti i criteri per individuare ad esempio gli abbandoni di ingombranti. «

Grazie all’intelligenza artificiale le nuove telecamere cattureranno in modo preciso e ad altissima risoluzione, l’istante in cui si commette l’illecito. I filmati criptati verranno poi inviati alla Polizia locale che, dopo averli visionati, riuscirà a individuare con certezza il trasgressore e a procedere con le sanzioni. Le nuove fototrappole avranno, inoltre, una migliore visibilità notturna e segnaleranno anche la ripetitività delle infrazioni, riportando gli orari degli illeciti: se l’abbandono avverrà in modo ripetitivo, per esempio, gli agenti potranno studiare le abitudini sbagliate e cogliere il responsabile sul fatto. Non è tutto. Ogni installazione riprenderà la postazione considerata critica, da tanti punti di vista diversi.

Nella determina con la quale si stanziano i 106 mila euro si precisa inoltre che “il sistema di videosorveglianza attualmente presente sul territorio comunale è obsoleto e che, pertanto, si rende necessario procedere alla realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza che sostituisca quello attuale, in maniera sperimentale, applicando nuove tecnologie, previa verifica della disponibilità di risorse aggiuntive, necessarie a garantire un servizio adeguato”.