Bari, il Comune premia la cantante 82enne Elisabetta Stramaglia

Il Comune premia la cantante Elisabetta Stramaglia. Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la cerimonia di consegna del riconoscimento da parte della commissione consiliare Culture, Politiche giovanili, educative e Sport, alla cantante barese tra i protagonisti della trasmissione televisiva The Voice Senior. L’iniziativa nasce per rendere omaggio a una donna che, all’età di 82 anni, ha saputo rappresentare con grazia e forza l’identità culturale della città, emozionando tutti con la sua voce intensa e autentica e offrendo un esempio vivo di come il talento e l’amore per la musica possano superare ogni barriera generazionale.

A consegnare il riconoscimento sono state la presidente della commissione, Francesca Bottalico, e le consigliere Grazia Albergo e Angela Perna, componenti della commissione consiliare del Comune di Bari. “Con questo riconoscimento vogliamo ringraziare Elisabetta per aver portato con sé, sul palco di The Voice Senior, la voce e l’anima della nostra comunità – ha dichiarato Francesca Bottalico -. La sua storia è testimonianza viva di come la cultura e la passione possano continuare a ispirare tutte le generazioni. Elisabetta, inoltre, non ha solo una voce dolcissima ed emozionante: è anche un’anima gentile, un’attivista appassionata della nostra comunità, animatrice del Centro per famiglie e anziani dei quartieri Libertà e Murat”.

“Il mio motto è, da sempre, sorridi alla vita e la vita ti sorriderà – ha raccontato Elisabetta Stramaglia -. Sono nata in piena guerra, quindi sono cresciuta apprezzando ogni piccolo e inaspettato dono che il destino mi ha riservato. Anche questa incredibile esperienza è nata così, con qualcuno che ha inviato la mail alla Rai con la mia candidatura, senza che io neppure lo sapessi. Mi hanno scelta subito e ho avuto modo di incontrare tanti ragazzi, tante persone vent’anni più giovani di me, che ancora oggi mi scrivono messaggi di incoraggiamento. Sono onorata e felicissima di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta un regalo enorme da parte della mia città. Ai miei coetanei dico di non lasciarsi mai prendere dalla malinconia, dalla tristezza, dal panico o dalla paura di non farcela, perché la vita va vissuta fino all’ultimo momento”.

Di seguito le motivazioni e il testo del riconoscimento consegnato: “La Commissione Consiliare alle Culture, Politiche giovanili, educative e Sport del Comune di Bari è lieta di conferire un riconoscimento istituzionale alla signora Elisabetta Stramaglia, cittadina barese che ha recentemente emozionato il pubblico nazionale partecipando al programma The Voice Senior, in onda su Rai 1. A 82 anni, Elisabetta ha portato sul palco una voce intensa e autentica, interpretando il brano ‘La nostra favola’ di Jimmy Fontana con straordinaria dolcezza e passione. La sua esibizione ha colpito profondamente pubblico e giuria, offrendo un esempio vivo di come il talento e l’amore per la musica possano attraversare il tempo e superare ogni barriera generazionale. Con questo riconoscimento, la Commissione intende rendere omaggio a una donna che ha saputo rappresentare con grazia e forza l’identità culturale della nostra città, promuovendo con semplicità i valori della memoria, della dignità e della bellezza artistica”.