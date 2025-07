Concerto Oesais a Bari, attivate aree sosta in zona Fiera

Bari è pronta ad ospitare il duo barese per eccellenza, gli Oesais, con Toti e Tata che saranno ancora una volta protagonisti facendo cantare gli appassionati. In occasione dei quattro giorni di concerto, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, rende noto che saranno attivate le aree di sosta a pagamento circostanti la Fiera del Levante, in occasione del concerto spettacolo degli Oesais, che si svolgerà nel quartiere fieristico nelle giornate del 4, 5, 7 e 8 luglio 2025. Il servizio sarà disponibile dalle ore 7.30 alle 24, con tariffa unica giornaliera prevista di 3 euro per le autovetture e 12 euro per i bus.

Di seguito l’elenco delle aree di sosta:

· via Verdi 1, area attrezzata con barriera;

· via Verdi 2, compresa tra via Verdi, via Accettura, via Pola;

· via Verdi, parete Edilizia;

· via di Maratona, area su strada entrambe le carreggiate;

· via Bellini, da via Mascagni a via Verdi;

· piscine comunali, area recintata adiacente capolinea Amtab;

· via Portoghese, area Madonna della Rena;

· via Portoghese, area mercatale ex Tennis;

· via Bisignani, area mercatino;

· via Bisignani, area fronte area mercatino;

· viale Orlando area su strada entrambi i lati;

· corso Vittorio Veneto, strada complanare;

· via Umberto Giordano/via Pinto;

· rotonda ingresso monumentale.

Foto repertorio