Cooperative agricole pugliesi: meno numerose, ma più solide

La cooperazione in Puglia si conferma un pilastro portante dell’economia regionale, con l’agricoltura al primo posto per numero di imprese cooperative e addetti. È quanto emerge dallo studio “Il Sismografo n.26 – La cooperazione in Puglia” presentato nella sede della Camera di Commercio di Bari da Unioncamere Puglia.

In un contesto nazionale che vede la nostra regione al quinto posto per numero complessivo di cooperative (9.111 imprese attive nel primo trimestre 2025), l’agricoltura si distingue con 1.137 cooperative e oltre 7.400 addetti. Un dato che conferma il ruolo centrale del comparto primario nel sistema cooperativo pugliese. Confagricoltura Bari-BAT sottolinea con soddisfazione come, nonostante una contrazione numerica delle imprese, le cooperative agricole abbiano rafforzato la propria capacità aggregativa, indispensabile per essere competitivi in agricoltura, oltre a solidità finanziaria, organizzativa e occupazionale, dimostrando capacità di adattamento e innovazione.

“Le cooperative agricole sono una componente fondamentale dell’economia locale – dichiara Confagricoltura Bari-BAT – rappresentano un modello imprenditoriale capace di valorizzare il territorio e generare economie di scala, efficienza organizzativa, forza commerciale occupazione stabile, mantenendo saldi i principi di mutualità, sostenibilità e inclusione. La tenuta del comparto agricolo, in particolare, conferma che il sistema cooperativo, quando ben gestito, è in grado di affrontare le sfide del mercato e rilanciare investimenti in filiere strategiche”.

I dati economici testimoniano una crescita complessiva del fatturato delle cooperative nelle provincie di Bari e Bat – *quasi 4 miliardi di euro, in aumento del 17% rispetto al 2018 *– accompagnata da un miglioramento marcato degli indicatori di redditività e solidità. Il ROE (Return on Equity), ad esempio, è salito all’8,62% nel 2023 in Puglia. Non passa inosservato il contributo delle donne alla guida delle cooperative: il 24% delle cariche esecutive è ricoperto da donne, in agricoltura cresce la presenza femminile, segno di un comparto sempre più dinamico e inclusivo.

Tuttavia, Confagricoltura Bari-BAT richiama l’attenzione sulla necessità di investire nel ricambio generazionale e nella formazione, per favorire l’ingresso di giovani imprenditori agricoli anche nel mondo cooperativo. “Oggi più che mai è fondamentale incentivare con risorse pubbliche e sostenere sempre più modelli cooperativi agricoli innovativi, strutturati e aperti alle nuove sfide – conclude Confagricoltura Bari-BAT – è questa la strada per garantire sviluppo, coesione e competitività al nostro territorio”.