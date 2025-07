Affitti in nero e B&b irregolari, la scoperta a Brindisi

Prosegue l’azione della Guardia di Finanza nella provincia di Brindisi per contrastare il fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari. I militari del Comando Provinciale stanno intensificando le verifiche fiscali su bed and breakfast, case vacanze e appartamenti ad uso turistico, soprattutto con l’avvio della stagione estiva.

In particolare, la Compagnia di Fasano ha concluso due recenti controlli su altrettanti B&B situati nelle contrade limitrofe alla cittadina. Nel primo caso, l’ispezione ha permesso di ricostruire redditi non dichiarati per circa 40mila euro relativi agli ultimi due anni, oltre a riscontrare la mancata trasmissione dei dati degli alloggiati alla banca dati prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per questa violazione è stata interessata l’Autorità Giudiziaria.

Il secondo caso ha evidenziato una gestione totalmente “in nero” dal 2019 al 2023. A fronte di dichiarazioni fiscali irrisorie, i finanzieri – anche tramite l’analisi di banche dati e portali di intermediazione turistica – hanno individuato incassi reali superiori ai 180mila euro, mai dichiarati al Fisco.

Negli ultimi mesi, inoltre, sono stati eseguiti accessi e controlli presso 13 strutture ricettive tra bed and breakfast, case vacanze e appartamenti turistici, con la scoperta di ulteriori redditi non dichiarati per oltre 70mila euro. In tre casi, i titolari sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver omesso la comunicazione degli ospiti attraverso il portale “Alloggiati web”, mentre un altro è stato denunciato per abusi edilizi all’interno della propria struttura.

Sono emerse anche violazioni riguardanti l’obbligo di esposizione del codice identificativo della struttura (CIN e CIS), con sanzioni e diffide nei confronti di diversi gestori.

L’attività della Guardia di Finanza, oltre a garantire la legalità fiscale e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, mira a tutelare il mercato delle locazioni turistiche e residenziali, contrastando pratiche sleali a danno dei cittadini e degli operatori onesti. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con particolare attenzione alle strutture di piccole e medie dimensioni.