Lavori Aqp a Bari, possibili disagi a Carbonara

Proseguono i lavori di Acquedotto Pugliese che sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carbonara frazione del Comune di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di un nodo tra condotte idriche propedeutico al risanamento della rete idrica. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 7 luglio 2025 in Strada Terzo Scambio, Via Martinez, Via Tommaso Siciliani, Via Russo Frattasi Alberto e Traversa al 4/d di Strada Martinez.

Si specifica che nelle zone limitrofe si potrebbero verificare abbassamenti di pressione. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Foto repertorio