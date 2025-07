I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Dall’allarme in civili nei quartieri della città, alle ricerche dei dispersi in mare a Taranto, sino al palazzo a rischio crollo in via Giulio Petroni e all’avvio dei saldi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 29 giugno. Allarme incivili a Japigia, la denuncia dei cittadini

Lunedì 30 giugno. Quattro uomini dispersi in mare, recuperato corpo

Martedì 1 luglio. Residenti avvertono strani rumori, evacuato palazzo in via Giulio Petroni

Mercoledì 2 luglio. Palazzo a rischio crollo a Bari, transennata l’area: il Comune firma ordinanza

Giovedì 3 luglio. Dopo mesi e tante polemiche riapre ad auto e pedoni il waterfront di Santo Spirito

Venerdì 4 luglio. Bari tra sporcizia, degrado e periferie abbandonate. La denuncia dei cittadini.

Sabato 5 luglio. Al via i saldi a Bari, tra timori e polemiche.

