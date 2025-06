Bari, a Japigia è allarme incivili: “Rifiuti ovunque”

Cresce l’allarme incivili a Japigia, a segnalarlo sono gli stessi residenti che, ormai quotidianamente, immortalano la situazione nelle diverse vie della città. Dai bidoni stracolmi ai rifiuti di ogni tipo abbandonati senza seguire le norme della raccolta differenziata. Vestiti, mobili e ancora rifiuti indifferenziati, sono solo alcune delle cose che si trovano puntualmente all’esterno dei bidoni, occupando lo spazio sul marciapiede dedicato ai pedoni.

“Continuo a segnalare, ma non cambia nulla – ha denunciato un residente – i bidoni sono stracolmi di rifiuti, così come i marciapiedi dove è impossibile transitare liberamente. Mi auguro che il Comune intervenga”, conclude. In merito al decoro urbano il Comune è al lavoro, è degli scorsi giorni la notizia che in due settimane sono state effettuate oltre cento sanzioni in merito. I controlli proseguono infatti a ritmo serrato con l’obiettivo non solo di scovare gli incivili, ma anche di educare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti in merito a una problematica che riguarda tutta la città, in particolare le zone maggiormente periferiche.