A Giovinazzo in scena una versione rivisitata di “Grease”

Una versione rivisitata, con i piccoli protagonisti pronti ad andare in scena ballando e cantando a ritmo di musica e rigorosamente con i pattini. È quanto accadrà domani, nel corso dello spettacolo organizzato dalle associazioni ASD la perla e Aspa don Tonino bello, due realtà attive rispettivamente da 14 e 57 anni, in scena al Palapansini di Giovinazzo a partire dalle 20.30.

Le dure realtà collaborano dal 2020 e hanno unito le forze realizzando un progetto sul territorio di Bitonto e di Giovinazzo dedicato al pattinaggio. Proprio da questa collaborazione è nata l’idea dello spettacolo, un modo per permettere ai piccoli iscritti di mettere in pratica quanto imparato nel corso delle lezioni di pattinaggio, ma anche per permettere al pubblico di grandi e piccini di tuffarsi nelle melodie e nelle storie di Grease. Quest’anno il musical andrà in scena in collaborazione con l’associazione “Amici per le crepapelle”. L’ingresso è gratuito.