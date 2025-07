Dall’8 al 14 luglio torna a Bari Art Nouveau Week

Dall’8 al 14 luglio si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora comunale alle Culture Paola Romano, da Isidora Soleti, guida turistica abilitata che condurrà le passeggiate durante il festival a Bari.

“Dall’8 al 14 luglio torna a Bari la settima edizione del festival che celebra lo stile Liberty e promuove il grande patrimonio artistico della città, a partire dal quartiere Umbertino, dai teatri e dagli spazi pubblici realizzati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – dichiara l’assessora Romano – . L’iniziativa permette di raccontare e fare conoscere, anche agli stessi baresi, un periodo storico e artistico di interessante vivacità: un’occasione per riflettere e mettere Bari in connessione con le altre città Liberty europee”.

Il tema 2025 di Art Nouveau Week è la Farfalla, emblema della trasformazione. Per la settimana in corso sono in programma oltre 120 visite guidate giornaliere in 70 città italiane, progettate da Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia Liberty, insieme alle guide turistiche abilitate, con accessi straordinari a ville e palazzi.

In Puglia, a Bari, sono in calendario quattro appuntamenti per esplorare il modernismo locale, con esempi di decorazioni Liberty e Art Déco, inclusi affreschi attribuiti a Duilio Cambellotti:

mercoledì 9 luglio ore 10 “Modernismo pugliese. Forme e colori della Bari Liberty”- luogo d’incontro piazza del Ferrarese, durata 2 ore;

venerdì 11 luglio ore 10 “Belle Époque barese. Gli interni del piacere” – luogo d’incontro piazza della Libertà, durata 2 ore;

domenica 13 luglio ore 11 “Bari monumentale. Lasciti della bellezza Liberty” – luogo d’incontro ingresso del cimitero via Francesco Crispi 99, durata 2 ore;

lunedì 14 luglio ore 7 “Le luci dell’Art Nouveau” – luogo d’incontro Kursaal Santalucia, durata 2 ore.

Le visite si svolgeranno al raggiungimento di un minimo di partecipanti e sono soggette a prenotazione, al costo di 20 euro (per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 18 euro). Prenotazioni alla mail isidorasoleti@italialiberty.it o al numero 334 7718504. Tutto il programma è consultabile sul sito http://www.italialiberty.it/o sulla pagina Instagram @artnouveauweek.