Bari, musica e spettacoli nelle periferie: al via Municipi sonori

Prende il via a partire da questa sera “Municipi sonori”, la manifestazione itinerante musicale promossa dall’assessorato comunale alle Culture con la collaborazione della Fondazione Teatro Petruzzelli. Il primo appuntamento è fissato per questa sera, a Palese.

Come noto, sono cinque gli appuntamenti, uno per ogni Municipio, in programma da oggi fino a giovedì 17 luglio, a cura dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Petruzzelli, diretti dal maestro Alessandro Palumbo. Il primo concerto si terrà questa sera alle ore 21, in via Titolo, a Palese, Municipio V. Di seguito il programma complessivo delle esibizioni, tutte con inizio alle ore 21, secondo il seguente calendario (l’ultimo evento si svolgerà nel parco 2 Giugno, e non più nel giardino Princigalli come precedentemente comunicato):

· martedì 8 luglio a parco Mizzi (Loseto, Municipio IV)

· mercoledì 9 luglio a corte Don Bosco (San Paolo, Municipio III)

· mercoledì 16 luglio in piazza Garibaldi (Murat, Municipio I)

· giovedì 17 luglio nel parco 2 giugno (Carrassi, Municipio II)

Il programma prevede l’esecuzione di opere: di Giuseppe Verdi, da “Macbeth” Preludio, Cori di streghe, “Che faceste?, Dite su!”, “S’allontanarono”, “Tre volte miagola”, di Gioachino Rossini, da “Il barbiere di Siviglia” Sinfonia, di Francesco Cilea, da “Adriana Lecouvreur” Coro e danza di Amorini, di Gioachino Rossini, da “La gazza ladra” Sinfonia, di Pietro Mascagni, da “Cavalleria rusticana” Intermezzo, di Umberto Giordano, da “Andrea Chénier” Coro di pastorelle, di George Bizet, da “Carmen” Preludio, Coro delle sigaraie, di Giuseppe Verdi, da “La traviata” Preludio atto I, Coro di zingarelle e mattadori, di Giuseppe Verdi, da “Nabucco” Sinfonia, Coro di schiavi ebrei, “Va, pensiero”.

Foto repertorio