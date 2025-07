Turismo a Bari, al via attività dell’info point mobile

Hanno preso il via questo pomeriggio, sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo locale e alle Blue economy Pietro Petruzzelli, le attività itineranti del nuovo info point comunale. Ma resta ancora scoperta la stazione centrale. L’info point mobile, nel dettaglio (cargo bike con pedalata assistita) garantirà accoglienza e informazione turistica in aree strategiche della città quali spiagge, porti, piazze e sedi di eventi. Per l’estate 2025, infatti, i servizi dell’info point comunale sono stati rafforzati con nuovi interventi progettuali per rispondere alla continua crescita dei flussi turistici nella città di Bari e potenziare e diversificare le attività attualmente offerte dall’info point in piazza del Ferrarese, gestito dall’ATI composta da Ecotour s.r.l. e Developing.it s.r.l.

“Gli ultimi dati, raccolti grazie al portale PayTourist, confermano una crescita turistica incredibile anche per giugno, con 262mila pernottamenti nell’ultimo mese, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – commenta Pietro Petruzzelli -. Come amministrazione, dunque, ci siamo posti l’obiettivo di aumentare e diversificare i servizi a disposizione dei turisti, innanzitutto estendendo gli orari di apertura dell’info point comunale di piazza del Ferrarese, primo punto di contatto e incontro con la città per moltissimi visitatori. Vogliamo, però, raggiungere i turisti anche nei luoghi più frequentati per esigenze logistiche e per svago, fuori dal centro storico, a partire dalla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove oggi è arrivato per la prima volta il nuovo info point itinerante, portatore di messaggi di benvenuto e di informazioni utili per vivere al meglio la città. Infine, come promesso, sono partiti a giugno, e continueranno sino a ottobre, due speciali tour gratuiti alla scoperta della Bari vecchia più autentica e della costa fino al Faro di San Cataldo, da raggiungere in calessino. Esperienze che, ne siamo certi, i turisti apprezzeranno”.

Nel dettaglio, il nuovo info point mobile sarà attivo per 60 giorni dal 7 luglio al 29 settembre, dal lunedì al venerdì, 4 ore al giorno, la mattina dalle 9 alle 13 o il pomeriggio dalle 15 alle 19. Il servizio sarà operativo in aree chiave ad alta frequentazione turistica, tra cui la spiaggia di Pane e Pomodoro e il litorale barese, l’area di via Sparano compresa tra piazza Umberto e la stazione centrale, o in occasione di eventi.

Nell’ambito dello stesso accordo di implementazione dei servizi, sono stati estesi gli orari di apertura dell’info point di piazza del Ferrarese. Sono stati, inoltre, ideati due tour gratuiti a cadenza mensile, immaginati per ampliare l’offerta esperienziale rivolta ai visitatori. Di seguito le date dei tour e le modalità di prenotazione (come riportato negli allegati):

· Humans of Bari, itinerari nella città vecchia pensati per favorire l’incontro autentico tra visitatori e residenti, con particolare attenzione a storie di artigianato e tradizione. I tour hanno durata di due ore ciascuno e sono rivolti a un massimo di 12 partecipanti. Le prossime date disponibili sono 23 luglio, 27 agosto, 24 settembre e 29 ottobre, alle ore 18.

· Bari in tour, tour panoramico in Ape calessino con audioguida da Pane e Pomodoro al Faro di San Cataldo. Un tour a settimana, da giugno a ottobre, il martedì pomeriggio alle ore 17. Durata un’ora, massimo due partecipanti per tour. Per info e prenotazioni è disponibile il numero 3315452520 e l’indirizzo mail infopointuristicobari@gmail.com.