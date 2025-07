Bari, nuovi bagni chimici in arrivo sulle spiagge libere

In arrivo nuovi bagni chimici sulle spiagge libere della città. Lo rende noto l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino evidenziando che sono in corso le operazioni di installazione dei servizi igienici chimici nei pressi delle spiagge libere e delle aree maggiormente frequentate del litorale cittadino. Si tratta complessivamente di undici postazioni dislocate sulla costa, disponibili fino al termine della stagione balneare, in modo da consentire ai bagnanti di usufruire dei servizi durante la permanenza in spiaggia e sul litorale nel corso dell’intera giornata.

Ogni postazione prevede la presenza di tre bagni (riservati alle donne, agli uomini e alle persone con disabilità), per un totale di 33 bagni chimici diffusi nei quartieri sul mare, da Santo Spirito a Torre a Mare. Le operazioni di installazione sono cominciate lo scorso martedì e si concluderanno nelle prossime ore. Il servizio di “noleggio, posa in opera, manutenzione, gestione manufatti igienici ecologici” è stato affidato alla Sebach S.p.a., che si servirà del proprio concessionario di zona per provvedere, due volte al giorno, alla pulizia, alla sanificazione e al rifornimento del materiale necessario.

“Con l’installazione dei servizi igienici chimici rispondiamo alle esigenze dei cittadini, che nei mesi caldissimi della stagione estiva si riversano a migliaia sulle spiagge e lungo il litorale della città, per cercare refrigerio da mattina a sera – spiega l’assessora Perlino -. Stiamo cercando di soddisfare le numerose richieste, con particolare attenzione ai quartieri che quest’anno registrano particolare afflusso di gente, come San Girolamo, anche per la distribuzione dei cantieri Pnrr che insistono sulla costa. Alcune postazioni sono state installate nei parchetti più frequentati e vicini al litorale, come il giardino Baden Powell, a pochi metri da Pane e Pomodoro. In sinergia con gli assessori Pietro Petruzzelli e Paola Romano, che per l’estate 2025 sono impegnati a garantire a migliaia di baresi e turisti un’offerta di servizi e di eventi culturali, abbiamo l’obiettivo di rendere la città non solo più pulita e decorosa, ma anche vivibile e accessibile in tutti i suoi luoghi di aggregazione e socialità”

Foto repertorio