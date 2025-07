Breve pausa dal caldo a Bari, previsto calo delle temperature

Il caldo “Molla la sua presa” in Puglia, in particolare a Bari dove, dopo la giornata di domani, 8 luglio, per la quale è previsto bollino giallo per il caldo, con temperature massime percepite fino a 36 gradi, si passerà a bollino verde il 9 luglio con temperatura massima percepita di 27 gradi. Si tratta di condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione, è necessario tuttavia prendere precauzioni per i soggetti particolarmente sensibili.