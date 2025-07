Sindaci più amati, Leccese: “Felice per la fiducia dei baresi”

“La cosa che più mi rende felice non è il podio in una classifica, ma la fiducia dei baresi, che spero di poter ricambiare pienamente”. Così il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha commentato il terzo posto ottenuto nella classifica sul gradimento dei sindaci stilata dal Sole 24 Ore, a un anno esatto dall’inizio del suo mandato. “C’è tanto lavoro da fare – ha sottolineato – e stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per migliorare. Come ho detto più volte, il mio obiettivo è migliorare i servizi ai cittadini e la qualità della vita, sia per chi vive a Bari che per chi la visita”. Per Leccese, “non può esserci crescita o sviluppo se i cittadini non vivono bene e non si sentono orgogliosi della loro città. L’impegno è lavorare per una Bari più pulita, più sicura e più giusta, dove centro e periferie ricevano la stessa identica attenzione”.