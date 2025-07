Pediatri di libera scelta, Gimbe: “In Puglia nessuna carenza”

In Puglia, al 1° gennaio 2024, non si rileva alcuna carenza di pediatri di libera scelta. Lo conferma la Fondazione Gimbe, che nel suo ultimo report evidenzia un rapporto ottimale tra medici e assistiti: un pediatra ogni 803 bambini, ben al di sotto della soglia massima prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale, che fissa il limite a 1 ogni 850.

Il dato regionale si presenta inoltre migliore della media nazionale, che si attesta a 900 assistiti per pediatra. Il massimale senza deroghe è fissato a 1.000 bambini per ciascun Pls (Pediatra di libera scelta). Dal report emerge anche che in Puglia l’82,3% degli assistiti in carico ai pediatri ha più di 5 anni, un valore leggermente superiore alla media nazionale dell’81,2%. Sul fronte del ricambio generazionale, entro il 2028 saranno 218 i pediatri pugliesi che raggiungeranno l’età pensionabile di 70 anni.

Foto Freepik