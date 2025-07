Alberobello, rimpasto in giunta: i nomi degli assessori

In data 7 luglio 2025, con Decreto n. 10, il Sindaco Francesco De Carlo ha conferito le deleghe agli Assessori e provveduto alla nomina di due nuovi componenti della Giunta comunale: la Consigliera comunale Maria Laneve e il Consigliere comunale Donato Luca De Felice. Questi si uniscono agli Assessori Saverio Sgobba, Valeria Sabatelli e Valentina Liuzzi, andando così a costituire la nuova Giunta del Comune di Alberobello.

“Con questa nuova composizione di Giunta, intendiamo proseguire il nostro mandato amministrativo, senza esitazioni, dando piena attuazione al programma elettorale con cui ci siamo presentati ai cittadini. – Spiega il Sindaco De Carlo – Il nostro impegno è rivolto alla valorizzazione della Città, alla promozione del suo sviluppo e alla tutela dell’interesse pubblico. Continueremo a lavorare con serietà, visione e spirito di servizio per il bene di Alberobello e della sua Comunità.”

Il Sindaco ha attribuito con decorrenza immediata le seguenti deleghe:

SAVERIO SGOBBA – ASSESORE VISIONE

Servizi cimiteriali, gestione e decoro del patrimonio, sport, zona industriale e artigianale, frazione di Coreggia, trasporto urbano, società in house.

VALERIA SABATELLI – ASSESSORE CREATIVITÀ

Mobilità sostenibile e viabilità, cultura e beni culturali, Interreg, manifestazioni e spettacoli, Piano di gestione del sito patrimonio mondiale Unesco, Legge 77/2006, rapporti UNESCO, associazioni, programmazione finanziaria (bilancio e tributi), controllate e partecipate, benessere animali.

VALENTINA LIUZZI – ASSESSORE IMPEGNO

Ambito sociale, trasporto scolastico, politiche educative e formative, politiche giovanili e della terza età, pari opportunità, giustizia e benessere sociale e diritti civili, servizi alla persona, inclusione sociale e contrasto alle povertà, contrasto alle discriminazioni, accoglienza e integrazione.

MARIA LANEVE – ASSESORE RIGENERAZIONE

Urbanistica e centro storico, personale, servizi esterni, RR.SS.UU, affari generali, contenzioso, programmazione negoziata, servizi esterni, legalità e trasparenza.

DONATO LUCA DE FELICE – ASSESSORE PRATICITÀ

Suap, attività produttive, ambiente, D.U.C., commercio e mercato settimanale, marketing territoriale, parchi e aree verdi, transizione ecologica e all’ambiente, politiche del lavoro, transizione digitale, rapporti con le istituzioni, finanziamento e politiche comunitarie.

Il Sindaco Francesco De Carlo ha inoltre nominato Vicesindaco, Saverio Sgobba.

Il primo cittadino ha deciso di riservare a sé le seguenti materie: sviluppo economico e turistico, polizia locale, igiene e sanità, protezione civile, lavori pubblici, infrastrutture, agricoltura, GAL, PNRR oltre a tutte le altre competenze non espressamente conferite. Resta inoltre in capo al Sindaco la facoltà di modificare e revocare, in tutto o in parte, il decreto di nomina.

Conclude De Carlo: “Ai nuovi Assessori e a chi è già in carica da tre anni, rivolgo un sentito augurio di buon lavoro, con l’auspicio di continuare a operare con dedizione per il bene comune.”