Cucina, alleati della salute: in tavola i frutti di mare

Versatili e incredibilmente nutrienti, oggi in tavola portiamo i frutti di mare. Si tratta di una delle eccellenze della dieta mediterranea. Cozze, vongole, gamberi, calamari, polpi e scampi non solo regalano sapori intensi e profumi inconfondibili, ma apportano anche benefici preziosi per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

In primis, i frutti di mare sono una fonte eccellente di proteine ad alto valore biologico, ideali per sostenere la massa muscolare e il metabolismo. Inoltre, sono ricchi di acidi grassi Omega-3, alleati del cuore e della salute cerebrale, noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Tra i minerali più rappresentati troviamo zinco, iodio, ferro e selenio, fondamentali per il corretto funzionamento della tiroide e del sistema immunitario.

Contengono inoltre vitamine del gruppo B, in particolare la B12, essenziale per la formazione dei globuli rossi e il benessere neurologico. Sono anche naturalmente poveri di grassi e calorie, risultando perfetti in regimi alimentari equilibrati e leggeri. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Insalata di mare

Sbollenta per pochi minuti polpo, gamberi e calamari in acqua salata con una foglia d’alloro. Scola e lascia intiepidire. Taglia il polpo e i calamari a pezzetti. In una ciotola, unisci tutto con olive nere, sedano a rondelle, succo di limone e lime, prezzemolo tritato, olio extravergine e pepe nero. Mescola bene e lascia insaporire almeno 30 minuti prima di servire.

Zuppa di frutti di mare piccante

In una casseruola, soffriggi uno spicchio d’aglio e un peperoncino in olio extravergine d’oliva. Aggiungi calamari a rondelle, cozze e vongole già pulite, sfuma con vino bianco e lascia evaporare. Versa qualche cucchiaio di passata di pomodoro e un mestolo d’acqua calda. Copri e lascia cuocere finché i molluschi saranno aperti e i calamari teneri (circa 15 minuti). Aggiusta di sale, spolvera con prezzemolo fresco tritato e servi con fette di pane casereccio tostato.