Bari, incendiati oltre 30 ulivi tra San Pio e Torricella

Oltre 30 ulivi sono andati in fumo tra San Pio e Torricella, a pochi passi dalle case. A segnalare quanto accaduto il segretario generale regionale Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia. “Una distesa di verde piantata anni fa grazie alla visione e all’impegno dell’allora assessora Carla Tedesco, per creare un’area di respiro, bellezza a disposizione di tutti – denuncia sui social – Alberi “salvati” dalla lottizzazione di parco Gentile e ripiantati apposta in quel pezzo di terra Oggi, al loro posto, c’è solo cenere. Chi ha causato questo incendio — per incuria, per calcolo o per puro disprezzo — deve sapere che gesti del genere non cancellano il senso di comunità, né spezzano la volontà di chi ama questo territorio. Non vogliamo che questo resti solo l’ennesimo episodio dimenticato. Chiediamo che l’Amministrazione Comunale faccia luce sull’accaduto, e che si impegni a ripristinare subito l’area con nuove piantumazioni, per restituire dignità e futuro a questo angolo di città. Perché quegli alberi non erano solo piante. Erano un segno di cura, di visione, di speranza. E la speranza, anche davanti al fuoco, continua a crescere”.