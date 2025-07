Commissario straordinario per statale100 e variante ss16: arriva l’ok

“La sicurezza stradale rappresenta una priorità che è doveroso perseguire con azioni concrete e incisive. Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato un emendamento al dl Infrastrutture con il quale si prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per gli interventi di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza della Ss100, un’arteria dall’elevata incidentalità su cui l’attenzione è sempre stata massima sin dall’inizio del mio mandato, come dimostrato anche con l’istituzione di un Tavolo permanente al Mit con Aspi e Anas oltre un anno fa. Il ruolo del Commissario sarà decisivo per accelerare tutte le attività connesse al completamento della progettazione, così da far partire celermente i lavori e adottare misure strutturali per la messa in sicurezza della Ss 100”. Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante .

“L’emendamento prevede l’istituzione del Commissario straordinario – aggiunge – per assicurare il celere completamento delle attività di progettazione anche della Variante alla Ss 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, un’altra arteria caratterizzata da alta incidentalità che richiede misure di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana, e del nuovo Ponte dell’Olla, opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura, nonché per il traffico commerciale transfrontaliero. Come Sottosegretario con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento e assicuro il massimo impegno per accelerare gli interventi connessi. Attraverso la nomina dei Commissari straordinari sarà finalmente possibile superare gli ostacoli che hanno frenato la conclusione delle procedure relative ai tre progetti e – conclude Ferrante – accelerare la realizzazione di opere a carattere strategico per garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture”.