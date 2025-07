Incendi nel Barese, brucia la macchia sulla panoramica di Monopoli

Continuano senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Barese, messi a dura prova dagli incendi e dal forte vento che da giorni imperversano nella zona. A renderlo noto è l’Ispettore Gianni Ostuni dell’Ufficio Comunicazione in Emergenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.

Due gli interventi principali segnalati nella giornata odierna. A Casamassima, in mattinata, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un albero che ondeggiava pericolosamente a causa delle forti raffiche. L’intervento è stato effettuato con autoscala e il supporto di una squadra di terra. Più critica la situazione a sud di Bari, nel territorio di Monopoli, lungo la Strada Provinciale 113, conosciuta come “strada panoramica”, dove da alcune ore brucia la macchia mediterranea. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza boschiva, unità ordinarie e volontari. Sono in arrivo i canadair per supportare le operazioni. Non si esclude che i focolai possano riattivarsi nel sottobosco.