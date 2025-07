Lite tra ragazzi nel Brindisino, 18enne finisce in ospedale

Una notte di svago si è trasformata in un dramma a Rosa Marina di Ostuni, nel Brindisino, dove un turista romano di 18 anni è stato investito da un’auto dopo una lite tra due gruppi di giovani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da BrindisiReport, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 6 del mattino, all’uscita di una discoteca della zona. Un gruppo di ragazzi romani sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei baresi. Dopo una discussione dai toni accesi, i giovani si sarebbero allontanati per evitare il degenerare della situazione.

Pochi minuti dopo, però, uno dei ragazzi baresi, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, avrebbe raggiunto la comitiva e investito volontariamente il 18enne, colpendolo a circa dieci metri dal locale, prima di fuggire via senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia del commissariato di Ostuni, coordinata dal vicequestore Michele Marinelli. Il giovane, neo diplomato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi con un grave trauma cranico, escoriazioni e lesioni multiple. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica e identificare l’autore dell’investimento. La polizia sta ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Foto repertorio