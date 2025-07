Omicidio barista a Barletta, confermato ergastolo

È stata confermata in appello la condanna all’ergastolo con interdizione perpetua dai pubblici uffici per Pasquale Rutigliano, 34 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Giuseppe Tupputi, barista 43enne assassinato l’11 aprile 2022 all’interno del suo locale, il Morrison’s Revolution di via Rionero a Barletta.

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari, che ha accolto integralmente la ricostruzione già emersa in primo grado. Rutigliano è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto avvenne al culmine di una lite per futili motivi. L’aggressore avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco contro Tupputi all’interno del bar, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Il barista morì poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La conferma dell’ergastolo chiude il secondo grado di giudizio, ribadendo la gravità dei fatti e la responsabilità piena dell’imputato.