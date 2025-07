Allarme Xylella nel Barese, salvi gli alberi da frutto

Nessun espianto per agrumi, peschi, albicocchi e susini nel Barese, nonostante la scoperta di tre ulivi infetti da Xylella a Conversano. Lo comunica Coldiretti Puglia, a seguito della determina emanata dalla Regione e dalle prescrizioni dell’Osservatorio fitosanitario regionale.

I tre ulivi colpiti dalla Xylella fastidiosa sottospecie pauca (genotipo ST53) verranno eradicati, ma – chiarisce Coldiretti – nel raggio di 50 metri dalle piante malate non saranno abbattuti gli alberi da frutto, considerati non suscettibili al batterio.

La Xylella, che ha fatto la sua comparsa in Puglia nell’ottobre 2013, ha già devastato oltre 8mila chilometri quadrati di territorio, causando danni stimati in quasi tre miliardi di euro. A essere colpita non è solo la produzione di olio extravergine, ma anche l’immagine della regione, con gravi conseguenze sul paesaggio e sul turismo.

Foto repertorio cia