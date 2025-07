Bari, torna “Scola la sabbia” a Pane e pomodoro

Venerdì 11 luglio, alle ore 18:00, torna “Scola la sabbia”: un’iniziativa ormai tradizionale a Bari, nel corso della quale cittadini, volontari e bagnanti parteciperanno insieme a un evento di rigenerazione della costa e di sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento ambientale.

L’appuntamento – gratuito e aperto a tutti, cittadini e turisti – è fissato presso la Spiaggia Pane e Pomodoro, venerdì 11 luglio 2025 alle ore 18:00.

L’evento – realizzato in collaborazione con il Comitato di Pane Pane e Pomodoro, il supporto di Plastic Free e con il patrocinio del Comune di Bari – consiste in una gara a squadre che regalerà divertimento e tanti premi. I partecipanti saranno coinvolti in una competizione, armati di setacci, alla ricerca di mozziconi di sigaretta, microplastiche e altri rifiuti inquinanti. I vincitori riceveranno premi per il loro impegno e la loro dedizione nel corso della rigenerazione della spiaggia.

Un noleggio per due persone da 2 ore ciascuno (donati da California Paddle Surf Bari);

20 gelati (della gelateria Gasperini);

10 album da colorare della cartoleria (Sogni Incartati);

Birre (messe a disposizione da Raw Bus) per ogni bicchiere di mozziconi raccolto. Molti infatti i riconoscimenti previsti per i partecipanti che si metteranno in mostra per i rifiuti raccolti:

Durante l’evento, saranno distribuiti posaceneri portatili donati da AMIU, per incentivare i partecipanti a adottare comportamenti più sostenibili.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP ( tinyurl.com/2ybjuxkm ).

“Rigeneriamo insieme, divertendoci, un luogo del cuore di Bari. La spiaggia di Pane e Pomodoro ci accoglie e migliora le nostre giornate con la sua straordinaria bellezza, ora è nostro compito difenderla e permetterle di splendere. Partecipiamo numerosi: la bellezza è contagiosa e la costa di Bari ha urgente bisogno di noi!”, dichiara Annalisa Condurro, referente Retake Bari.