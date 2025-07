Brt, Fratelli d’Italia avvia raccolta firme: “Periferie dimenticate”

Fratelli d’Italia Bari chiederà una seduta monotematica del Consiglio comunale per discutere del BRT, il Bus rapid transit “progetto – si legge in una nota – che taglierà migliaia di posti auto senza un nuovo piano parcheggi, danneggiando cittadini e commercianti”.

Nel corso di una conferenza stampa al Comune in cui ha preso parte il coordinatore cittadino. Antonella Lella, oltre a una rappresentanza consiliare e dei Municipi, sono state elencate in un documento elaborato dal Dipartimento urbanistica del partito, le criticità del progetto, in primis un vero e proprio isolamento delle periferie, e al tempo stesso le proposte.

“Quello dei 15 minuti è destinato a restare uno slogan perché non cambierà nulla per lo studente di Palese-S. Spirito o il lavoratore di Carbonara o del San Paolo”, continuano da FdI.

“Il 22 gennaio scorso avevo lanciato l’allarme – ha detto il coordinatore cittadino, Antonella Lella – su questo progetto che avrebbe procurato molti disagi a cittadini e commercianti. Noi oggi non protestiamo ma vogliamo fare proposte nell’interesse della città visto che questo piano, calato dall’alto dalla vecchia amministrazione Sevaro, questa amministrazione a guida Leccese lo stan portando avanti senza averlo condiviso con i cittadini anche attraverso i municipi. Noi chiediamo un piano per la mobilità che sia coerente con questo progetto e mitighi la perdita immediata di migliaia di posti auto visto che i cantieri sono in fase di avvio nella città. Ma per costruire una casa non si può partire dalle tegole Il BRT è una beffa per le periferie vista che lo slogan dei 15 minuti non riguarderà coloro che vivono o lavorano a Carbonara, Torre a Mare, Palese o Santo Spirito. Ancora una volta le periferie sono state dimenticate!”