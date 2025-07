‘La ferita del Mediterraneo’, l’installazione di Sos Mediterranee

Il sindaco Vito Leccese è stato presente oggi, sabato 12 luglio, sul lungomare Imperatore Augusto, alla presentazione de “La ferita del Mediterraneo”, l’installazione artistica galleggiante realizzata da SOS MEDITERRANEE Italia per dire ‘basta alle morti in mare’.

“La ferita del Mediterraneo” è un’installazione artistica galleggiante di 90 metri quadri, visibile da terra e dal cielo, promossa da SOS MEDITERRANEE Italia, organizzazione umanitaria attiva nel Mediterraneo centrale dal 2016. Da allora, le sue navi hanno soccorso più di 42mila persone: l’installazione vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle tragedie che continuano a consumarsi a pochi chilometri dalle nostre coste.

“Abbiamo scelto di ospitare la campagna ‘La ferita del Mediterraneo’ di SOS MEDITERRANEE, perché Bari è una città di pace – ha commentato il sindaco Leccese -. L’accoglienza, la solidarietà e la cura verso l’altro sono parte della nostra identità. Vogliamo che il Mediterraneo smetta di essere un luogo di dolore e torni a essere un mare di vita, incontro e abbraccio tra i popoli. Siamo fieri che questo messaggio parta proprio da qui. Grazie a tutte le persone che, con realtà come SOS MEDITERRANEE, fanno della solidarietà una missione quotidiana, tendendo la mano a chi nel mare cerca speranza e non deve mai più trovare morte. Chiudo con un ringraziamento speciale alla Capitaneria di Porto per aver concesso le autorizzazioni all’occupazione dello spazio acqueo in cui è stata installata l’opera”.

L’installazione è stata ideata da Viceversa Studio e prodotta da Saccage, con il supporto di Odd Ep. ‘La ferita del Mediterraneo’ ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bari.

L’installazione sarà visibile sabato 12 e domenica 13 luglio. È previsto, inoltre, il posizionamento in largo Vito Maurogiovanni di un gazebo e di un pannello esplicativo per illustrare lo scopo dell’installazione.

Per consentire il posizionamento dell’opera e lo svolgimento della manifestazione, fino alle ore 14 del 14 luglio 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sul lungomare Imperatore Augusto, lato mare, per un tratto di circa 40 metri, a partire dall’ingresso del molo Sant’Antonio in direzione teatro Margherita. Dal provvedimento sono esclusi i mezzi impegnati nelle operazioni di installazione, quelli adibiti al soccorso e quelli della Forza Pubblica.