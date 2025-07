Un italiano su dodici prenota per Sharm El Sheikh

Nonostante le persistenti tensioni in Medio Oriente, il flusso turistico verso l’Egitto non si arresta. A metterlo in evidenza è Vamonos Vacanze, tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo, che continua a puntare con decisione su itinerari da sogno nella cosiddetta “Città della Pace”: Sharm El Sheikh. La località, secondo i dati interni del tour operator, è stata scelta quest’anno da un cliente su 12.

«Tra le ragioni del successo di Sharm El Sheikh c’è anche la questione della possibilità per gli italiani di viaggiare con la sola carta d’identità. Il clima stabile, il mare cristallino e le spiagge dorate fanno di Sharm un rifugio di pace e bellezza, ideale in ogni stagione» commentano gli esperti di Vamonos Vacanze.

«Sharm El Sheikh si presenta come un’ incantevole perla incastonata lungo le coste del Mar Rosso. Meta perfetta per un viaggio ricco di emozioni ed esperienze indimenticabili. Al sorgere del sole, per esempio, quando il panorama marino si tinge di sfumature calde e avvolgenti, regalando una vista mozzafiato» aggiungono gli specialisti di Vamonos Vacanze.

Tra le esperienze proposte: snorkeling nella barriera corallina, jeep safari nel deserto, o tour a dorso di cammello tra le sabbiose dune. Ma alla scoperta di natura e avventura si affianca anche l’aspetto culturale: molto amate dai viaggiatori sono le passeggiate, anche serali, tra l’imponente moschea di Al Sahaba e il pittoresco vecchio mercato locale, ricco di spezie, papiri e artigianato.