Taranto, uomo ucciso all’alba in piazza Fontana: in corso le indagini

Un uomo di circa 35 anni, originario del Mali, è stato ucciso all’alba nel centro di Taranto. Il corpo della vittima è stato trovato in piazza Fontana, in una zona centrale della città.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, forse un cacciavite. La vittima viveva regolarmente in Italia e, stando a quanto emerso, non avrebbe avuto precedenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Taranto, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile dell’omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili anche attraverso eventuali testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.