Festa di San Nicola a Bari, oggi il rito solenne della Sacra Manna

È il giorno più solenne e atteso della festa di San Nicola. Oggi Bari celebra il 939esimo anniversario della Traslazione delle reliquie del Santo con il tradizionale rito della Sacra Manna, uno dei momenti spiritualmente più intensi e simbolici per migliaia di fedeli arrivati nel capoluogo pugliese da tutta Italia e dall’estero. Cuore delle celebrazioni è la Basilica di San Nicola, dove si svolgeranno le celebrazioni liturgiche culminando nel prelievo della manna, il liquido che secondo la tradizione trasuda dalle reliquie del Santo custodite nella cripta. Un rito antico e profondamente identitario per la città, seguito ogni anno da una folla di pellegrini e devoti. Il programma prevede il lancio delle diane a Molo Sant’Antonio, tenutosi già alle 8, la Santa Messa in piazza del Ferrarese alle 12. Mentre alle 18 si entrerà nel vivo con la solenne celebrazione del prelievo della Santa Manna.

La giornata sarà accompagnata anche dagli spettacoli pirotecnici a partire dalle 22 e dagli eventi religiosi e civili che animano il centro storico e il lungomare cittadino, trasformando Bari in uno dei principali poli di richiamo del Sud Italia. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni e garantire sicurezza e gestione dei flussi, il Comune ha predisposto un vasto piano traffico con numerose limitazioni alla circolazione. Per tutta la giornata, fino a cessate esigenze, resteranno chiuse al traffico Piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, via Palazzo di Città, il lungomare Imperatore Augusto e piazzale IV Novembre, con accesso consentito solo ai veicoli autorizzati diretti alle celebrazioni religiose.

Dalle 16 scatterà un ulteriore ampliamento dell’area pedonalizzata che interesserà buona parte del centro murattiano e del lungomare. Previsti divieti di transito su corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, corso Cavour, via Piccinni, via Melo, via Andrea da Bari e in numerose strade limitrofe. Stop alle auto anche sul lungomare Nazario Sauro, in piazza Diaz, largo Adua, piazza Eroi del Mare e lungo il tratto del lungomare Di Crollalanza interessato dalle celebrazioni e dalla presenza della fiera nicolaiana. Limitazioni anche nella zona sud della città, con chiusure su via Matteotti, via Egnatia, via Gorizia, via Spalato, via Cattaro e altre strade comprese tra il lungomare e via Dalmazia.

La Polizia Locale raccomanda ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi e mezzi pubblici, considerando l’elevata affluenza prevista tra centro storico, basilica e area della festa. Le celebrazioni nicolaiane proseguiranno anche nei prossimi giorni. Domani sarà dedicato ai bambini e alle famiglie, mentre l’11 maggio è previsto il trasferimento della statua del Santo in Cattedrale di San Sabino. Il 17 maggio, in occasione della Giornata della Gente di Mare, la statua farà ritorno in Basilica attraverso una nuova processione che coinvolgerà il porto cittadino.