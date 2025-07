Bari, bando tirocini extracurriculari: da domani le domande

Dalle ore 9:00 di domani 15 luglio è possibile richiedere il voucher per ospitare presso la propria impresa studenti laureati tirocinanti. La Camera di Commercio ha infatti deliberato un contributo complessivo di 140mila euro, attraverso il “Bando voucher per tirocini extracurriculari” presso le imprese, in partnership con l’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

«L’iniziativa intende favorire l’integrazione delle competenze maturate dai potenziali tirocinanti nei percorsi di studio universitario attraverso una concreta esperienza lavorativa presso le imprese del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari», spiega la presidente dell’ente, Luciana Di Bisceglie. «L’ente camerale intende così proseguire il proprio ruolo attivo nella promozione e nel coinvolgimento delle imprese, contribuendo alla crescita del sistema economico locale e lo fa nell’ambito delle sue funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-università-lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze».

I tirocinanti saranno selezionati e assegnati alle imprese individuate dalla Camera di Commercio di Bari. Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher e avranno un importo unitario lordo non superiore ad € 3.500,00. L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili.

L’esperienza formativa avrà la durata di 6 mesi e sarà avviata tassativamente entro e non oltre il 15 novembre 2025, pena esclusione dalla graduatoria.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema web telemaco di Infocamere https://webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore dalle ore 09:00 del 15.07.2025 e fino alle ore 12:00 del 10.09.2025.

Le istruzioni Web Telemaco per la compilazione e l’invio della domanda sono consultabili sul sito della Camera di Commercio di Bari, oltre che la modulistica, il bando e tutte le altre informazioni: https://www.ba.camcom.it/info/bando-voucher-per-tirocini-extracurriculari-presso-le-imprese-del-territorio-di-competenza-della-camera-di-commercio-di-bari-anno-2025