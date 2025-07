Scuola, in Puglia 2.401 cattedre su 2.516 posti vacanti

“Alla scuola pugliese è stato assegnato un contingente di immissioni in ruolo del personale docente pari a 2.401 unità su 2.516 posti vacanti e disponibili, di cui 1.968 su posto comune e 548 su sostegno”. Lo svela il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga.

“Inspiegabilmente – spiega Verga – e nonostante i proclami, non sono stati autorizzati tutti i posti risultanti dopo la mobilità. Non solo, ma questi 2.401 posti da stabilizzare saranno oggetto di prescrizioni ministeriali, in quanto alcune delle procedure concorsuali non sono ancora terminate e quindi al suono della campanella sicuramente non saranno utilizzati tutti. Come non saranno utilizzate tutte le immissioni in ruolo, in alcuni casi, per assenza di aspiranti. Si autorizzano, quindi, tutti i posti sapendo di poter risparmiare. Quindi, oltre al danno, anche la beffa”.

In provincia di Bari 646, Brindisi 279, Bat 278, Foggia 575, Lecce 240 e Taranto 498.

A queste scoperture si aggiungeranno circa 8mila posti in deroga sul sostegno.

“Un organico stabile, conclude Verga, è fondamentale per un sistema scolastico che funzioni e che dia qualità all’offerta didattica per i nostri ragazzi. Eppure da quell’orecchio il governo non vuole sentirci ed ecco che puntualmente si punta sulle supplenze, fondando di fatto la scuola sul precariato”.