Bari, tende, barbecue e rifiuti in spiaggia: l’allarme dei residenti

“Il nostro lungomare non è un campeggio abusivo né una discarica”. Inizia così un lungo post del comitato di quartiere a San Girolamo, denunciando quanto sta avvenendo in queste prime settimane di estate, tra “accampamenti” in spiaggia e rifiuti ovunque.

“Quello che dovrebbe essere un luogo di relax, passeggiate e bellezza è diventato, per colpa di pochi incivili, un vero e proprio scempio – continua la denuncia – Grigliate improvvisate sulla spiaggia, fumo ovunque, cartoni di vino e birra abbandonati, piatti di plastica e sacchetti depositati vicino i pochi e piccoli cestini o lasciati in spiaggia. Le aiuole, progettate per dare decoro, ormai sono usate come bagni pubblici. Fuochi d’artificio ogni sera, gruppi di ragazzi che bivaccano ogni notte sulle spiagge o sulla piastra . Una vergogna.

Chi ama davvero questo posto non può restare in silenzio. Non si tratta più solo di maleducazione, ma di totale mancanza di rispetto per lo spazio pubblico e per chi lo frequenta. Serve più controllo, più sanzioni, ma soprattutto più senso civico. Chiediamo a chi amministra di intervenire. E chiediamo a chi frequenta questo lungomare di usarlo con la stessa cura con cui si rispetterebbe casa propria. Perché questo posto è casa nostra”.