Campagna antincendio a Lama Balice, azioni a tutela del parco

A seguito della procedura aperta indetta dal parco naturale regionale Lama Balice e finalizzata a individuare e coinvolgere associazioni ambientaliste nell’ambito della campagna antincendio boschivo 2025 per la sorveglianza e la difesa attiva dell’area verde, sono cinque le proposte ritenute ammissibili per lo svolgimento delle azioni a tutela del parco h24, per un importo complessivo di 27mila euro.

Con le cinque realtà individuate, che saranno impegnate fino al prossimo 15 settembre, è stata stipulata apposita convenzione volta a regolare gli impegni con l’amministrazione comunale.

Si tratta del Movimento naturalistico Pro Lama Balice APS (3.000 euro), dell’associazione di tutela ambientale e del patrimonio naturalistico Protezione Civile Odv Murgiae (3.000 euro e un ulteriore contributo di 4.000 euro per la messa a disposizione di un veicolo dedicato allo spostamento e al soccorso), dell’associazione Vogliamo Bitonto Pulita (3.000 euro, oltre l’ulteriore contributo di 4.000 euro per la messa a disposizione di terreni ricadenti nel parco dove allestire vedette temporanee per l’avvistamento di incendi), dell’associazione nazionale Carabinieri – Nucleo di volontariato e Protezione Civile Bari (3.000 euro) e dell’associazione “Fare Ambiente – Laboratorio Verde Bari” (3.000 euro cui si aggiunge l’ulteriore contributo di 4.000 euro per la messa a disposizione di terreni ricadenti in area Parco su cui poter allestire vedette temporanee di avvistamento incendi).

“Anche quest’anno, come accaduto negli anni passati, la collaborazione tra l’Ente parco e le associazioni diventa fondamentale per la tutela del parco rispetto a un fenomeno che purtroppo continua ad affliggere l’intero territorio – commenta l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino -. L’impegno profuso da queste realtà per l’ambiente, sorvegliando tutto il parco e intervenendo prontamente, ci consente di proteggere questo sito, scrigno di biodiversità, la cui funzione ecosistemica rappresenta un enorme valore per tutta la città”.

Il bando pubblico, rivolto alle associazioni di volontariato o raggruppamenti di associazioni senza scopo di lucro iscritti all’elenco regionale di Protezione Civile, richiede lo svolgimento di attività di prevenzione ed eventuale repressione degli incendi, con una sorveglianza durante l’arco delle 24 ore, nell’area del Parco naturale regionale Lama Balice, che si estende su una superficie totale di circa 495 ettari.