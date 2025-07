Lavori nel giardino del Provveditorato: step per il Parco del Castello

Nell’ambito del più ampio progetto del Parco del Castello, sono iniziati questa mattina i lavori che consentiranno di aprire al pubblico la porzione dell’area verde trasferita dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche nella disponibilità del Comune di Bari con l’obiettivo di restituirla alla fruizione pubblica.

Si tratta degli interventi per la messa in sicurezza dell’area attraverso la potatura del verde e la rimozione degli alberi ammalorati o pericolanti, che saranno sostituiti da nuovi esemplari, la costruzione di un muretto di circa 85 metri di lunghezza, che fungerà da recinzione interna utile a separare lo spazio in consegna all’amministrazione comunale da quello del Provveditorato, e la realizzazione, sul marciapiede nord di corso De Tullio, di due varchi d’accesso, che in seguito saranno dotati di cancelli simili a quelli attualmente in uso.

Entro l’anno, a seguito di procedura pubblica, il cantiere per la realizzazione del giardino del Provveditorato, primo stralcio del progetto del Parco del Castello, sarà consegnato all’operatore economico individuato affinché proceda alle lavorazioni previste, tra cui la piantumazione di nuovi alberi a pronto effetto in sostituzione di quelli rimossi, la realizzazione dei percorsi, del chiosco/bar, dei servizi igienici, delle aree dedicate alla sosta, dell’area ludica, degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza e di altri piccoli interventi che trasformeranno questo ampio spazio verde in un giardino attrezzato pienamente fruibile, riconnettendo quella porzione di Bari vecchia al mare.

“Sono iniziati oggi i lavori finalizzati alla messa in sicurezza della porzione del giardino adiacente all’immobile del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche sul lungomare De Tullio – commenta il sindaco Leccese, che questa mattina si è recato sul posto insieme all’assessore Scaramuzzi – che costituisce uno degli interventi previsti nel progetto complessivo Parco del Castello. Il nostro obiettivo è quello di rendere fruibile quanto prima il giardino storico del Provveditorato ai residenti della città vecchia, una delle zone più belle della città sebbene storicamente priva di verde pubblico. Si tratta di un primo, importante risultato, per il quale ringrazio gli amici del comitato cittadino, un tempo animato dall’indimenticabile Arturo Cucciolla, che da anni si battono affinché quell’area di Bari vecchia venga riconnessa al mare attraverso un articolato progetto di valorizzazione e tutela ambientale”.