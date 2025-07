Parrucche oncologiche, via libera in Puglia a regolamento contributi

Via libera all’unanimità dalla terza Commissione del Consiglio regionale della Puglia (Assistenza sanitaria e Servizi sociali) al nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di parrucche da parte di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e di persone affette da alopecia.

Il documento approvato definisce i criteri di riparto delle risorse tra le Aziende sanitarie locali, stabilendo un contributo massimo di 300 euro per ciascun beneficiario. I fondi regionali saranno suddivisi secondo le seguenti percentuali: 66,67% per pazienti in trattamento chemioterapico, 22,22% per chi affronta recidive tumorali, 11,11% per persone affette da alopecia non tumorale.

Per l’anno 2025 è previsto uno stanziamento complessivo di 450mila euro, interamente a carico del bilancio autonomo regionale. Di questi, 300mila euro andranno all’acquisto di parrucche per pazienti in chemioterapia, 100mila per le recidive oncologiche e 50mila per l’alopecia non tumorale. Un passo concreto – spiegano fonti della Commissione – per garantire dignità, sollievo e sostegno a chi affronta terapie oncologiche o condizioni mediche che comportano la perdita dei capelli.

Foto repertorio