Bari, ok all’assegnazione di 11 lotti nella zona Santa Caterina

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, la giunta comunale ha approvato la delibera con la quale si procede all’espletamento di tutte le attività utili per assegnare la proprietà delle aree ad oggi non assegnate presenti nella “Zona per attività produttiva di tipo B- S.S. Sud 96- Zona S. Caterina” – Comparto B.

In seguito al primo bando di assegnazione promosso dal Comune di Bari nel 2022, attualmente sono in corso le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in favore dei soggetti che hanno stipulato le convenzioni con la pubblica amministrazione per l’assegnazione di aree in zona PIP per complessivi 15 lotti. Dalla ricognizione iniziale realizzata dagli uffici comunali, che aveva censito 26 lotti potenzialmente assegnabili a piccole e medie imprese commerciali, quindi, oggi risultano liberi ancora 11 lotti.

Poiché è interesse dell’amministrazione procedere in modo celere a collocare sul mercato i lotti residui, al fine di completare l’iter degli insediamenti produttivi nella zona in esame, anche con l’obiettivo di sostenere e incentivare l’attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese artigianali e commerciali (anche costituende) che rappresentano tessuto vitale dell’economia locale e forma di sviluppo e crescita per il territorio, l’amministrazione comunale intende dare applicazione alla previsione sancita ex art. 16 del precedente bando (“Assegnazione lotti residui”) ove era testualmente previsto che: “Nell’eventualità che residuino lotti a seguito dell’espletamento della presente procedura, gli stessi potranno essere assegnati alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta, previa deliberazione di giunta comunale, con le modalità e l’osservanza degli adempimenti previsti nel presente bando e nel rispetto di criteri di assegnazione predeterminati, privilegiando ove possibile il confronto comparativo tra più ditte richiedenti. Analogamente potranno essere assegnati lotti resisi disponibili anche in caso di rinuncia da parte dell’impresa che abbia già stipulato la relativa convenzione e/o di risoluzione della convenzione e/o decadenza dell’assegnatario quando la graduatoria è stata tutta scorsa”.

“Intendiamo procedere con le nuove assegnazioni, soprattutto per quei lotti per i quali sappiamo che si sono aziende pronte a insediarsi – spiega l’assessore Petruzzelli -. In questi anni il Comune di Bari ha testato l’attrattività della zona commerciale di Santa Caterina che oggi può contare sull’occupazione di ben 15 lotti, più della metà di quelli messi a bando. Queste non sono aperture di singoli punti vendita ma aziende di piccole e medie dimensioni che hanno inevitabilmente iter più complessi per strutturarsi ma che determinano un valore maggiore sul territorio, in termini sia di crescita economica sia occupazionale. Contiamo quindi di avviare presto le procedure per le ulteriori assegnazioni, assicurando la massima trasparenza e la maggiore diffusione possibile per sondare tutti i potenziali acquirenti”.

