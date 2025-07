Libro Possibile a Polignano, oltre 20mila presenze

Oltre ventimila presenze nelle sette piazze animate da centinaia di autori in quattro serate: si è chiusa con un bilancio straordinario la prima tappa della XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile. Dal 9 al 12 luglio, Polignano a Mare si è trasformata in un laboratorio vivo di idee, storie e pensiero condiviso. Un cartellone ricchissimo, un pubblico partecipe fino a tarda sera, anche sotto le raffiche di maestrale, che non hanno mai spento l’entusiasmo.

Per una cifra simbolica e con un sistema di prenotazione online, piazza Aldo Moro ha registrato il tutto esaurito già nei giorni precedenti l’apertura. Rispetto al 2024, l’incasso è aumentato del 50%: l’intera somma sarà devoluta in beneficienza, una parte destinata al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

«Questo – commenta la direttrice artistica Rosella Santoro – conferma la vocazione civile e solidale di una manifestazione popolare ma riflessiva, capace di coniugare contenuti culturali di alto livello e forte partecipazione emotiva. Un ringraziamento speciale va a tutti gli autori, che con generosità e passione hanno contribuito a rendere ogni incontro un momento unico di dialogo e condivisione. Un grazie particolare va a tutta la macchina organizzativa del Libro Possibile, per accompagnare con passione e cura, il ritmo intenso del festival».

Nato nel 2002 da un progetto dell’Associazione culturale Artes, il Libro Possibile si conferma un punto di riferimento per chi cerca uno spazio di confronto autentico, inclusivo e accessibile.

Al maestrale, il pubblico ha risposto con calore e tenacia fino all’ultimo appuntamento. «La vera forza de Il Libro Possibile – conclude Santoro – sono le persone: chi ascolta, chi si emoziona, chi torna ogni anno per condividere pensiero, parola e bellezza. La voglia di cultura, il sostegno e la presenza costante del pubblico sono il motore del festival».

Un pubblico che non si limita alle piazze, ma che segue con passione anche da casa: le quattro serate della tappa polignanese di #iLP25 hanno registrato oltre 1,5 milioni di contatti televisivi con le dirette su Sky TG24 e Telenorba. E nei principali contenitori del daytime di entrambi i canali che hanno ospitato i diversi protagonisti del festival.

L’edizione 2025, la ventiquattresima, si è svolta all’insegna del tema Viva la Vida!, con scrittori, scienziati, filosofi, giornalisti e artisti alternarsi sul palco in una celebrazione corale della cultura come atto di resistenza e speranza.

La serata conclusiva ha offerto un programma denso e variegato: Stefano Mancuso ha aperto con una lectio magistralis, sull’intelligenza vegetale e la necessità di un cambio di paradigma ecologico. A seguire, Ignazio Visco e Mimmo Mazza hanno dialogato sull’evoluzione storica e sociale della moneta. Grande attenzione per l’anteprima nazionale di Vicino. Fare politica insieme alle persone (Solferino) di Antonio Decaro, accompagnato da Selvaggia Lucarelli.

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di femminicidio, ha portato una testimonianza intensa e toccante. E ancora, un confronto sul dissesto idrogeologico con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Ermal Meta ha emozionato il pubblico con un mini-live e la presentazione del suo romanzo Le camelie invernali. Tra gli altri protagonisti: Enzo Amendola, Giuseppe Cruciani, Maurizio Ferraris, Barbara Foria, Massimo Aslak Norer, Giannini, Alessio Lapice, Alessandro Sallusti, Nadia Terranova, Francesco Specchia.

Particolarmente partecipati gli incontri dei giorni precedenti con i volti della TV: Alberto Matano, che ha presentato il suo romanzo Vitamia, e Francesca Fagnani, accolta da una piazza gremita e silenziosa per una riflessione intensa sul disagio minorile. Alla giornalista è stato conferito il premio “Valore Donna BCC San Marzano”, con cui il festival ha voluto celebrare il coraggio e la precisione civile di un giornalismo che dà voce a chi non l’ha mai avuta.

«Con questo riconoscimento a Francesca Fagnani – ha dichiarato Emanuele di Palma, presidente di BCC San Marzano – rinnoviamo il nostro impegno per la parità di genere e per una cultura che valorizza il talento femminile».

Una riflessione sui cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo è avvenuta con il confronto tra Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, partner del Libro Possibile, con lo scrittore Tommaso Pincio, il giornalista Antonello Piroso e la conduttrice di SkyTG24 Stefania Pinna. Insieme hanno esplorato i Turning Points, cinque parole chiave –tatuaggi, alberi, meditazione, orologio, post – già al centro dell’ultimo Annual Report di Pirelli, che da anni va oltre i numeri raccontando fenomeni e tendenze attraverso poesie, illustrazioni, saggi e racconti.

Le stesse parole hanno animato le attività di Casa Pirelli, spazio allestito nel cuore del festival: dove l’influencer Mattia Stanga, seguito da milioni di follower, ha proposto un racconto social ironico, irriverente e sorprendente del Libro Possibile. Un punto di vista inedito che ha saputo cogliere con leggerezza e intelligenza lo spirito del festival. A suggellare il progetto, gli scatti d’autore di Andrea Boccalini, fotografo che per Pirelli ha realizzato una serie di ritratti iconici degli ospiti del festival: un racconto per immagini di altissimo livello, capace di restituire, attraverso una lente artistica e distintiva, la profondità e la personalità dei protagonisti.

Fondamentali per la copertura e la narrazione in tempo reale dell’evento, gli spazi live di Telenorba: una vera finestra sul festival, dove gli inviati sul campo hanno seguito lo svolgersi degli appuntamenti – dal backstage al palco – con collegamenti in diretta, interviste e aggiornamenti continui. A rafforzare la risonanza mediatica anche i servizi realizzati dalla TGR Puglia, che ha seguito le serate con approfondimenti nei telegiornali.

Ora lo sguardo si sposta a Vieste, dove dal 22 al 26 luglio il Libro Possibile proseguirà il suo viaggio tra cultura, diritti, scienza e creatività, con ospiti da tutto il mondo e una programmazione ricca di novità e visioni.

Tra gli ospiti attesi: Andrea Bajani (con Stefano Petrocchi), Massimo Cacciari, Red Canzian, Jonathan Coe, Antonio Decaro, Erri De Luca, Loris De Marco, Mario Desiati, Tommaso Ebhardt, Tiziana Ferrario, Drusilla Foer, Elsa Fornero, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Björn Larsson, Giuseppe Maggio, Vergassola Masneri, Azar Nafisi, Daniele Orazi, Alessandro Orsini, Alessio Orsingher, Alessio Pasquini, Agnese Pini, Massimo Recalcati, Sigfrido Ranucci, Gianmarco Saurino, Luca Sommi, Chiara Valerio, Beatrice Venezi.

Il calendario completo degli eventi a Vieste sarà pubblicato in settimana su www.illibropossibile.com.

Aggiornamenti, contenuti esclusivi e approfondimenti sono online sui canali social del festival – Instagram, Facebook, TikTok o con l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.