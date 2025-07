Bari, raccolti oltre 14mila mozziconi in poche ore

Oltre 14mila mozziconi raccolti in poche ore. È il bottino raccolto nell’ambito dell’iniziativa ecologica che ha portato questa mattina i volontari di Retake, insieme ad APS Univox e ai ragazzi della cooperativa Don Bosco, a percorrere Corso Cavour, nel centro di Bari, raccogliendo ben 3,5 kg di mozziconi di sigaretta, pari a circa 14.000 filtri.

“Un risultato davvero impressionante – scrivono i volontari – se messi uno accanto all’altro, i mozziconi raccolti formerebbero una linea lunga oltre 400 metri, l’equivalente di quattro campi da calcio messi in fila, o la distanza percorsa in una gara olimpica. Un’immagine concreta che aiuta a visualizzare l’impatto ambientale di un gesto troppo spesso ritenuto secondario. Ogni anno, in Italia, si stima che 14 miliardi di mozziconi vengano dispersi nell’ambiente. Il 65% dei fumatori non li smaltisce correttamente, gettandoli a terra, nei tombini o nelle aiuole. Eppure i filtri delle sigarette, apparentemente piccoli e trascurabili, sono realizzati in acetato di cellulosa, un materiale plastico che può impiegare fino a 10 anni per degradarsi. Durante questo lento processo rilasciano sostanze tossiche come nicotina, arsenico, piombo e rame, contaminando suolo, falde acquifere e corsi d’acqua. Il danno non è solo ambientale: i mozziconi rappresentano una minaccia diretta per la fauna urbana e marina, ingeriti per errore da pesci, uccelli e piccoli mammiferi, con esiti spesso letali”, concludono.

L’iniziativa conferma l’impegno di Retake in un percorso che unisce cura, formazione e partecipazione, e che fa della cittadinanza attiva un motore di cambiamento reale. “Non esistono rifiuti trascurabili: ogni gesto può rappresentare un grave danno per l’ambiente che viviamo”, afferma Annalisa Condurro, referente di Retake Bari. “Siamo convinti che restituire dignità agli spazi pubblici significhi anche restituire consapevolezza alla cittadinanza. Raccogliere e smaltire mozziconi significa agire contro una forma di inquinamento ormai invisibile ma pericolosa, che danneggia ambiente, acqua e biodiversità. Ed è quello che continueremo a fare, insieme”.