Una giornata per la ricostruzione di Gaza: evento al Poliba

Dall’Ottobre 2023 la guerra di Israele in Gaza si è tradotta in uno dei conflitti più distruttivi della secolare guerra tra i due popoli. Interi quartieri sono stati distrutti, le infrastrutture sono state decimate, servizi primari sono scomparsi. Oltre sessantamila persone sono morte. Il blocco degli aiuti ha aggravato un disastro umanitario di proporzioni storiche. Permane una severa mancanza di cibo, acqua e medicine, con assistenza pressoché nulla. Secondo stime delle Nazioni Unite, solo la rimozione delle macerie potrebbe richiedere fino a quindici anni.

La ricostruzione non solo è un imperativo morale, è essenziale per riportare alla vita, alla dignità, e alla speranza più di due milioni di persone che vivono nella devastazione. Essa richiede soluzioni audaci, innovative, radicali.

Il Framework di Ricostruzione Gaza Phoenix è il documento chiave per la ricostruzione di Gaza. Sviluppato dall’Unione delle Municipalità della Striscia di Gaza con il supporto di un gruppo di esperti, traccia direzioni strategiche per la ricostruzione.

Per far avanzare questo lavoro, Il Politecnico di Bari, che già nelle scorse settimane, attraverso il Senato Accademico, aveva approvato e pubblicato una Dichiarazione in favore della pace e della ricostruzione di Gaza, con il supporto della Presidenza della Regione Puglia, ha inteso organizzare il “Framework Gaza Phoenix” presso il Poliba. Si tratta di un seminario di avvio, dedicato all’esplorazione delle dimensioni tecniche, infrastrutturali e economiche della ricostruzione di Gaza, attingendo a esperienze globali di risanamento post-bellico. Il seminario preparerà contributi per la prima assemblea della comunità esperta internazionale, che si terrà in ottobre presso lo stesso ateneo. L’assemblea, infatti, costruirà sui risultati del seminario di domani indirizzi operativi, soluzioni pratiche, innovative nell’intento di trasformare la devastazione in un risanamento dignitoso e possibile per Gaza.

L’evento è in programma domani, mercoledì, 16 luglio, dalle ore 8,30 alle 18,00 presso i Dipartimenti: Dicatech e Arcod del Politecnico (campus universitario).

Il seminario si svilupperà in due parti. La prima presso il dipartimento DICATECh (8,30-14,30). Seguirà la seconda parte. Alle ore 15,00, presso l’aula magna del Dipartimento ARCOD (campus universitario) l’incontro con le autorità e il punto stampa con i giornalisti.

Così figurano nell’ordine: Loredana Ficarelli, Vice-Rettore Politecnico di Bari, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto, Giovanna Iacovone, Vice-Sindaco Citta’ Metropolitana di Bari, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Presidente dell’Ordine degli Architetti.

DIPARTIMENTO DICATECh

SALA CONSILIARE

PARTE 1 – 08.30-14.30

8.30-8.45 Saluti di apertura

Loredana Ficarelli, Vice-Rettore, Politecnico di Bari

Leonardo Damiani, Direttore Dipartimento DICATECh

8.45-9.30 Proposte per la ricostruzione: Il ‘Gaza Phoenix Recovery Framework’ e il Piano Generale

Presiede: Angela Barbanente

Yara Salem Il piano strategico ‘The Gaza Phoenix’ (Introduce: F. Borri)

Maher Salem, Unione dei Comuni di Gaza (Introduce: Y. Salem)

Rasem Badran Dar Al-Omran Riyadh

Alessandra Gola, Insaf Ben Othmane, Gaza Phoenix Team, Sessione Collaborativa sulla Mappatura delle Comunita’ di Esperti

9.30-11.00 La Costruzione delle Infrastrutture per le Necessità Essenziali Sociali Post-Belliche

Presiede: Michele Mossa, Politecnico di Bari

Pierpaolo Abis, Aqp e Gaetano Barbone, Aqp. Ricostruire la Striscia di Gaza: Infrastrutture e Servizi per l’Acqua e le Acque Reflue. Uno scenario sintetico di Acquedotto Pugliese.

Domenico La Forgia e Francesca Portincasa, Universita’ del Salento. Nuovi Sistemi Ingegneristici ed Ecologici per la Fornitura e la Depurazione dell’Acqua.

Massimo La Scala, Politecnico di Bari. Fornitura Sostenibile di Energia per l’Abitazione e le Infrastrutture.

Michele Mossa, Politecnico di Bari. Ecoidraulica per la Protezione Ambientale: Approcci e Casi di Studio

Issam Srour American, University of Beirut

Discussione: Rappresentanti della Piattaforma per la Ricostruzione di Gaza (PROG)

11.15-12.45 Tradizione, innovazione e ricostruzione abitativa per la sicurezza ambientale e sociale.

Presiede: Loredana Ficarelli Politecnico di Bari

Maria Antonietta Aiello Università del Salento. Materiali Sostenibili per l’Edilizia

Loredana Ficarelli e Annalinda Neglia Politecnico di Bari. Strategie e Processi per il Recupero dei Paesaggi Culturali.

Antonio Leone, Università del Salento. Protezione delle Risorse Idriche: Zonizzazione dell’Uso del Suolo e Prevenzione.

Michele Ottomanelli, Politecnico di Bari. Nuove Infrastrutture di Trasporto

Valeria Monno, Politecnico di Bari. Riflessioni Socio-Spaziali Ecologiche

Discute: Dr. Shadi Saleh, ENABEL – Manager, Green Gaza Program

12.45-14.15 Implementazione dello sviluppo spaziale sostenibile: tra tradizione e innovazione

Presiede: Caterina De Lucia Universita’ di Foggia

Angela Barbanente Politecnico di Bari e Abdul Khakee Universita’ di Umeå e Örebro Gestire l’Incertezza nell’Attuazione del ‘Gaza Phoenix Recovery Framework’

Dino Borri Politecnico di Bari e Luca Scandale, economista. Verso i progressi di un’Economia Basata sulla Conoscenza

Grazia Concilio Politecnico di Milano e Anna De Liddo The Open University Milton Keynes Sistemi Partecipativ Basati sulla Conoscenza per il Processo Decisionale Collettivo in Contesti Complessi

Caterina De Lucia Universita’ di Foggia e Atif Kubursi McMaster University Hamilton-Toronto Ricostruzione di Gaza o Nuovo Sviluppo di Gaza?

Lorenzo Melozzi e Biagio Di Terlizzi Ciheam Ricostruire l’agricoltura a Gaza: Esperienze e Prospettive

Discute: Tarek Dana, Doha Institute for Graduate Studies o Rappresentanti della Piattaforma per la Ricostruzione di Gaza (PROG)

14.15-14.30 – Saluti conclusivi

Umberto Fratino Politecnico di Bari

Rappresentanti della Piattaforma per la Ricostruzione di Gaza (PROG)

DIPARTIMENTO ARCOD

Aula Magna DOMUS SAPIENTIAE (campus universitario)

PARTE 2 – 15.00-18.30

15.00-16.30 Saluti istituzionali

Loredana Ficarelli Vicerettore Politecnico di Bari

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Michele Emiliano Presidente Regione Puglia

Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari-Bitonto

Giovanna Iacovone Vicesindaco Citta’ Metropolitana di Bari

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

Presidente dell’Ordine degli Architetti

16.30-16.45

Abdul Khakee Professore Emerito Universita di Umeå e Örebro (Introduce: C. De Lucia)

16.45-17.30

Atif Kubursi Professofe Emerito McMaster University Toronto, Professore York University, e Presidente Econometric Research Limited Il Futuro Economico di Gaza e della Regione in Diversi Scenari (Introduce: C. De Lucia)

17.30-18.15

Atef Abu Saif Scrittore e and Ex Ministro della Cultura dell’Autorità Palestinese Storie da Gaza (Introduce: F. Borri)

Saluti conclusivi

Umberto Fratino Politecnico di Bari.