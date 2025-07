“Uniti per la fratellanza” a Bari, il sindaco: “Spero nella pace”

“Quattro Comuni ucraini hanno scelto Bari, è stata loro la richiesta di gemellarsi con la città di San Nicola. Con loro abbiamo la comune devozione per il nostro Santo patrono, ma a partire da questi accordi potremo sviluppare momenti di solidarietà, di condivisione e di scambio di buone pratiche finalizzare alla ricostruzione dell’Ucraina”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, a margine dell’evento ‘Uniti per la fratellanza’. Il riferimento è al gemellaggio sancito nei giorni scorsi a Roma fra Bari e le città ucraine Mykolaiv, Chernivtsi, Dniprorudne e Bar. “L’auspicio – ha concluso – è che si arrivi in tempi brevi a una pace giusta e duratura. Il fatto che Bari abbia partecipato a pieno titolo alla conferenza internazionale per la ricostruzione onora la nostra città”.