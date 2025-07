Bari, nello spazio Murat la mostra “Walking Through”

Fotografia e arte che narrano di un percorso fatto di volti e paesaggi. Dal 17 luglio al 31 agosto Spazio Murat ospita Walking Through, un progetto espositivo del duo Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi), curato da Federica Mambrini. Frutto di un’accurata selezione estrapolata dall’archivio fotografico, costituito a partire dal 2018 e in corso, la mostra raccoglie gli esiti di un lungo lavoro di ricerca sul campo, attraverso l’Italia e il tempo.

Le fotografie in mostra sono il risultato della pratica artistica di ikonemi che nasce dal camminare, dall’andare a piedi come atto estetico e politico, come un modo di essere indifesi, tra le cose. Il paesaggio attraversato è quello ordinario, quotidiano. Lo sguardo attraversa e si lascia attraversare. “Walking Through è un invito a perdersi – scrive Federica Mambrini, curatrice della mostra -. A muoversi nella nebbia, nelle crepe, nei margini, nei vuoti. Camminare, in questo progetto, diventa un atto di fiducia”. “Con grande piacere salutiamo l’inaugurazione di Walking Through, un progetto che si inserisce in maniera del tutto coerente nella visione culturale che la città di Bari porta avanti attraverso Spazio Murat: uno spazio vivo, poroso, in continuo dialogo con le pratiche contemporanee dell’arte e di cittadinanza – commenta l’assessora comunale alle Culture Paola Romano -. In un tempo in cui tutto ci spinge a correre, a semplificare, a ridurre la complessità a immagini nette e risposte immediate, questa mostra ci invita invece a rallentare, ad abitare il paesaggio e a lasciarci interrogare dai suoi dettagli più sfuggenti. Il camminare come gesto estetico, la fotografia come esperienza sensibile e aperta, la narrazione come percorso non lineare: sono tutti elementi che contribuiscono a costruire un modo nuovo di guardare il mondo e di viverlo. Ringrazio Giusy Ottonelli insieme a Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi), Federica Mambrini e tutti gli artisti e studiosi coinvolti, per aver portato a Bari un progetto così denso e stratificato. Walking Through è un esempio di come l’arte possa farsi strumento di conoscenza, ascolto e trasformazione”.

“Con la programmazione di quest’anno, Spazio Murat ha scelto di interrogarsi sul paesaggio non solo come luogo fisico, ma come spazio attraversato, vissuto, trasformato dallo sguardo e dall’esperienza – spiega Giusy Ottonelli, cofounder di The Hub Bari srl, gestore di Spazio Murat -. Walking Through si inserisce in piena coerenza in questo percorso: è una mostra che non rappresenta il paesaggio ma lo abita. La pratica del cammino, il rifiuto della narrazione lineare, la fotografia come strumento aperto e interrogativo: tutto questo risuona profondamente con il lavoro che stiamo portando avanti come centro culturale. È un invito a rallentare, a osservare, a restituire complessità a ciò che spesso guardiamo con distrazione. E ci ricorda che il paesaggio non è mai solo fuori di noi, ma anche dentro le nostre modalità di percepirlo.”

Da Palermo a Mazara del Vallo, da Castelfranco Veneto a Padova, passando per l’Adriatico tra San Benedetto del Tronto e Pescara: Walking Through unisce contesti eterogenei in un archivio “pulviscolare e irregolare”, come lo definisce ikonemi. Le fotografie – ordinate in sezioni che non seguono una gerarchia ma affinità atmosferiche e percettive – sono fenditure, soglie, superfici opache dove il visibile si incrina e interroga.

Al centro del lavoro c’è la fotografia di paesaggio, intesa non come rappresentazione statica, ma come pratica percettiva, come esperienza sensibile, come narrazione aperta. La mostra, articolata in sezioni/soglie costruite per risonanze geografiche e atmosferiche più che per ordine cronologico, propone un’installazione che rompe ogni linearità. Come nel camminare, anche qui la visione si fa digressiva, il tempo si dilata, lo sguardo si perde. Come scrive Federica Mambrini nel testo critico: “Walking Through è un invito […] a rimanere dove nulla è ancora definito. A stare dove le cose non sono ancora chiare, dove la ripetizione non è mai uguale a se stessa e si trasforma in sorpresa. Dove la fotografia non ferma, ma apre, scompone, interroga”.

Walking Through è anche un dispositivo editoriale: un ambiente da abitare fatto di testi, immagini, riflessioni, pensato come prosecuzione della mostra e come strumento critico per chi voglia approfondire le pratiche del cammino e della fotografia ad esso legata.

L’inaugurazione si terrà domani, giovedì 17 luglio, alle ore 18:30 con un convegno pubblico, moderato da Saverio Massaro, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo dell’arte, della fotografia e della ricerca sul paesaggio, per approfondire le pratiche del cammino come metodologia artistica e conoscitiva.

Interverranno: Alice Caracciolo – fotografa e docente, Accademia di Belle Arti di Bari; Maria Giovanna Mancini – Università degli Studi di Bari; Aldo Patruno – direttore Dip. Turismo e Cultura Regione Puglia (in attesa di conferma), Alessia Venditti – Storica dell’arte, Università di Udine. in dialogo con: Daniela Allocca, Daniele Cinciripini, Serena Marchionni, Federica Mambrini.

Attività collaterali. Walking Through si arricchisce di due appuntamenti esperienziali che ampliano la dimensione percettiva e relazionale del progetto.

Il 18 luglio dalle ore 22:00 alle 02:00, Poetiche della notte. Elogio della latenza – a cura di Daniela Allocca – propone una camminata notturna attraverso gli spazi urbani marginali, come pratica di ascolto profondo, cura e riconquista simbolica del territorio. La serata si apre alle ore 21:00 con una visita guidata alla mostra insieme ad artisti e curatori. Dal 24 al 27 luglio, Tra le cose | Fotografia camminata – laboratorio condotto da Daniele Cinciripini e Serena Marchionni – invita i partecipanti a esplorare i territori attraverso il cammino e l’immagine, con un’esperienza che unisce osservazione, raccolta e restituzione. Le opere prodotte entreranno a far parte della mostra. Info e iscrizioni: mostre@spaziomurat.it; Walking Through è una produzione di Spazio Murat e si realizza grazie alla collaborazione e al supporto tecnico di: IMAGO PLUS, Dmb Italia e Pepe Graphic Srl. INFO https://www.spaziomurat.it/