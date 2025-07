Jazz sotto le stelle, ad Andria arriva il pianista Kenny Barron

Domenica 20 luglio Castel del Monte, patrimonio UNESCO e simbolo della Puglia, farà da scenografia d’eccezione al concerto gratuito del leggendario pianista jazz Kenny Barron, per la prima volta ad Andria. Un evento aperto al pubblico e pensato per unire musica d’eccellenza e valorizzazione del territorio, promosso dal Comune di Andria con il supporto di Puglia Culture. Il concerto, che chiuderà la rassegna Andria Suona Jazz (in programma dal 18 al 20 luglio), rappresenta un momento storico per la città. Il maestro Barron – che nella sua carriera ha suonato con icone del calibro di Dizzy Gillespie, Stan Getz e Ron Carter – incanterà il pubblico con un’esibizione piano solo, in un contesto unico per fascino e suggestione.

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare entro le ore 13 del 18 luglio al link ufficiale Eventbrite. L’accesso all’area concerto, contingentato per motivi di sicurezza, sarà possibile solo tramite navetta gratuita messa a disposizione dal Comune, in partenza dal parcheggio CAT (costo 3 euro). L’apertura dei varchi è prevista alle 19:30, con inizio concerto alle 20:30. Per le persone con disabilità è previsto un servizio di accompagnamento dedicato, gestito dalla Misericordia. “Abbiamo scelto di rendere l’evento gratuito e accessibile a tutti, per coinvolgere l’intera comunità – ha spiegato Cesare Troia, assessore alle Radici del Comune di Andria –. Grazie alla collaborazione con Puglia Culture abbiamo voluto superare ogni barriera economica per offrire un’esperienza davvero inclusiva, nel segno della cultura e della bellezza”.

Soddisfatto anche Sante Levante, direttore di Puglia Culture: “Portare un maestro come Barron a Castel del Monte significa coniugare arte, territorio e accessibilità. Vogliamo creare esperienze che lascino il segno, offrendo momenti indimenticabili al pubblico”. Il concerto rappresenta il culmine del festival Andria Suona Jazz, ideato da Stefano Porziotta e Patty Lomuscio, che commenta: «È la prima volta che la nostra città ospita un gigante del jazz come Kenny Barron. Aver condiviso con lui un disco nel 2021 è per me motivo di grande emozione. Con questa rassegna Andria si apre alla musica internazionale, offrendo anche ai non appassionati un’occasione per scoprire il linguaggio magico del jazz». Una serata tra arte, note e stelle, per celebrare la bellezza della musica in uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia.